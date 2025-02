Condemnat a gairebé 4 anys de presó per intentar atropellar i amenaçar la cunyada a Castellserà

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys i nou mesos de presó per temptativa d'homicidi i amenaces l'home que va intentar matar la cunyada atropellant-la amb el cotxe a Castellserà el 2023. El tribunal també li ha imposat una pena de multa de 4.320 euros per trencar de forma reiterada l'ordre d'allunyament que tenia vigent sobre la dona. De fet, la sentència estableix que l'home no es podrà apropar a menys de 100 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 5 anys. Durant el judici, el 21 de novembre de l'any passat, la dona va relatar que l'home la va intentar atropellar i la va amenaçar de mort, però ell va declarar que se li va "escapar" el volant. Fiscalia i acusació particular demanaven 9 anys i tres mesos de presó.

Segons la sentència, el 12 de juny del 2023 l'acusat va enfilar el seu vehicle damunt la vorera, on hi havia la víctima, amb la intenció de matar-la o assumint aquesta possibilitat. La dona, però, va poder evitar l'impacte refugiant-se al forat d'entrada a un garatge. Posteriorment, el condemnat va fugir i unes hores després va trucar a la víctima, a la qual va etzibar que "a la següent no fallaré" o "et volaré la casa amb granades".

El tribunal descarta la hipòtesi d'un accident que l'home va manifestar durant el judici i considera "creïble i coherent" el relat de la víctima, de la qual també destaca que no ha caigut en contradiccions durant tot el procediment judicial. Les magistrades també consideren rellevant el testimoni d'un veí que va veure com un cotxe tenia la dona "encastada" contra la paret, i la gravació que la mateixa víctima va fer amb el seu telèfon mòbil, on es veu com l'acusat es dirigeix directament cap a ella amb el cotxe.

Rebaixen la condemna perquè l'atropellament no es va consumar

La sentència conclou que l'acusat "va ser conscient de la possibilitat de causar la mort a la seva cunyada i, malgrat això, va dirigir el seu vehicle contra ella a gran velocitat, de la qual cosa es dedueix l'evidència del dol de matar, si no directe, sí almenys eventual". El tribunal justifica la pena de 3 anys de presó per la temptativa d'homicidi --dos graus menys que la pena prevista per al delicte consumat-- perquè el cotxe no va arribar a impactar amb ella i les lesions que es va fer en caure a terra van ser "a conseqüència de la mateixa inèrcia".

Per contra, l'Audiència sí que ha acordat imposar a l'home la pena màxima de 24 mesos de multa per un delicte de trencament continuat de condemna. I és que l'home ja havia estat condemnat en tres ocasions per fets similars i, en aquest cas, tenia vigent una ordre d'allunyament que li prohibia apropar-se a menys de 350 metres de la seva cunyada. En el cas de les amenaces, la sala li ha imposat 9 mesos de presó, d'entre una forquilla que va de 6 mesos a 2 anys.

L'home també haurà d'indemnitzar la víctima amb 70 euros diaris per cada dia que va estar de baixa per les lesions i amb 50 euros més diaris fins que va estar del tot recuperada. També li haurà de pagar 182 euros pels danys que va patir el seu telèfon mòbil. Finalment, l'Audiència de Lleida l'obliga a pagar les costes del judici, incloses les de l'acusació particular. La sentència no és ferma i es pot recórrer en apel·lació davant el TSJC.