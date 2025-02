L’Aragó i Catalunya obre el reg el dia 4 amb proveïment lliure de l’Éssera

L’assemblea general del Canal d’Aragó i Catalunya va ratificar ahir la proposta de la direcció per iniciar la campanya de reg dimarts vinent, 4 de març, i sense restriccions ni prorratejos. “Començarem amb comanda lliure de moment. Els embassaments tenen un bon nivell i hi ha neu. Tenim unes expectatives bastant tranquil·les”, va assenyalar el president de l’entitat, José Luis Pérez.

L’Aragó i Catalunya, que obrirà les comportes de Barasona dilluns per iniciar l’ompliment del canal, comença la campanya amb l’embassament de l’Éssera al 96% (88 hm3, encara que un terç és fang) i Sant Salvador al 81% (111 hm3), cosa que permet iniciar la campanya proveint des del primer a la meitat de la zona alta i tota la baixa mentre el segon cobreix el Baix Cinca.

Els embassaments de la Ribagorçana acumulen 696 hm3 bruts, xifra que amb prou feines supera el 60% de la seua capacitat per cobrir el proveïment urbà i industrial de Lleida i la seua comarca i el subministrament del Canal de Pinyana, que en uns dies obrirà la seua campanya amb un cabal d’entre quatre i cinc m3/s.

També hi ha notables diferències entre les reserves de neu acumulades a les capçaleres d’un riu i l’altre, estimades en 104 i 39 hm3, respectivament, per a l’Éssera i la Ribagorçana, les aportacions dels quals són ara per ara similars: 6 m3/s a Graus i 8 al Pont de Suert.

“Farem espai a Barasona per poder regular l’aigua del desglaç, que ens temem que baixarà d’una manera brusca per les altes temperatures”, va dir Pérez.

El pla consisteix a gestionar un primer transvasament a raó de tres hm3 diaris de l’embassament de l’Éssera a les basses de les comunitats de base, i d’allà a les dels regants, per disposar d’espai amb què emmagatzemar el centenar d’hectòmetres que aportarà el desglaç, del qual depèn el subministrament del reg a la primavera. La campanya d’estiu depèn per a la meitat nord de la zona alta que Barasona pugui omplir-se de nou (o d’alternatives com l’activació del retrobombatge des de la Ribagorçana), mentre que la zona baixa i el sud de l’alta tindrien prou recursos des de Santa Anna i Sant Salvador.

“Ens interessa regar el major temps possible des de Barasona tot el canal per facilitar que es vagin omplint els embassaments de la Ribagorçana”, va anotar Pérez.

Els càlculs de la comunitat apunten a mantenir el subministrament unificat entorn de dos mesos, fins a finals d’abril o primers de maig, abans d’activar el canal d’enllaç del coll de Foix.

Optimisme davant de la nova temporada de reg

El Canalet de Tàrrega afronta amb “optimisme” la nova campanya de reg. En l’assemblea celebrada ahir, el vicepresident, Justo Minguella, va destacar que “tot apunta que no hi haurà problemes de subministrament d’aigua i que aquesta estarà garantida si no hi ha cap contratemps”. Els regants van aprovar els comptes de l’exercici del 2024 amb un resultat negatiu de 150.875 euros, la causa fonamental del qual es troba en les despeses extraordinàries que es van derivar de la sequera, com els bombatges des de pous i l’habilitació de noves canonades per conduir l’aigua fins a la seua xarxa així com l’increment del preu del gasoil o de l’aigua. L’encariment d’aquests últims no va ser repercutit en els socis.

El Canalet espera reparar el dèficit aquest any després d’haver rebut una subvenció de la Generalitat de 184.000 euros com a comunitat de regants afectada per la sequera. En l’assemblea, Minguella també va explicar que s’ha fet un pas més per disposar del protocol de reg a la seua zona zepa a l’haver dictaminat la Generalitat que el projecte no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental al no preveure que generi efectes significatius en el medi ambient.