Les rutes pel Salencar creixen gairebé 1 km

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Vall de Boí potenciarà el Salencar de Barruera amb una doble actuació que inclou la recuperació de les passarel·les d’aquest espai natural, l’estat de deteriorament del qual era patent fa un parell d’anys, l’ampliació dels circuits amb la construcció de nous camins de fusta de 917 metres de longitud, que s’afegiran als 3,2 km ja existents, i la millora de l’accessibilitat.

“En el ple del 10 de març preveiem aprovar de manera definitiva el projecte perquè l’obra pugui utilitzar-se aquest estiu”, va explicar l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.

El consistori ha tramitat en paral·lel a la part urbanística la licitació dels treballs, l’adjudicació dels quals es produirà en unes setmanes.

“Els treballs inclouen la restauració de les zones en les quals es treballarà. Es tracta d’una zona protegida, en la qual tot està molt condicionat, i serem molt curosos”, va anotar Bruguera. “El Salencar necessita inversió i manteniment constant”, va afegir. El Salencar de Barruera és una peculiar maresma d’alta muntanya que encara no ha complert el seu primer segle d’existència i l’origen de la qual es deu a l’acumulació de sediments del riu Noguera de Tor després de la construcció de la presa de Cardet, al sud-oest del nucli urbà de la localitat.

Situada a 1.082 metres d’altitud, es caracteritza per la presència de salzes com la sarga, la vimetera i el salze blanc i d’arbres com el freixe, i allotja sota les seues aigües alguns boscos o rodals de vegetació aquàtica. Amb més concurrència a la primavera que a la tardor, s’ha convertit en un punt de parada per als ocells migradors que creuen el Pirineu.

Aquestes característiques, juntament amb la presència habitual d’ocells de plomatges cridaners com la merla aquàtica, el blauet i la gallineta comuna, el converteixen en un dels principals atractius ambientals de l’Alta Ribagorça.

L’actuació licitada, que té un pressupost de sortida de 74.415 euros (IVA inclòs) i el finançament de la qual va a càrrec dels fons comunitaris de recuperació, inclou el “manteniment de les passarel·les existents” i la “instal·lació de nous trams” per “facilitar la circulació dels visitants i evitar que es trepitgi la llera, garantint així la millora en la prevenció de la inundabilitat”.