«Democratitzem l’accés a l’autoconsum energètic»

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

A finals de gener van aconseguir connectar la seua primera planta a Catalunya que és també cooperativa i que està situada a Anglesola?

Sí, La Serra d’Anglesola és la nostra primera planta a Catalunya i a més és la primera planta cooperativa que s’ha posat en marxa a Catalunya.

Ha costat molt, és habitual?

Sí, perquè es va començar a tramitar el 2018 i l’autorització definitiva no va arribar fins al gener del 2025, són sis anys i mig. Diversos factors han alentit el procés. D’una banda, els canvis de normativa amb nous reials decrets, que en principi es feien per afavorir el desplegament de renovables, però tot canvi també provoca que alguns projectes que s’havien iniciat amb un tràmit en concret han de canviar. A més, també hi va haver la pandèmia pel mig.

El que no ens esperàvem és haver tardat tant des de la construcció a poder posar-la en marxa, aquesta part sí que s’ha fet molt llarga. Quan tens la planta construïda depens d’uns altres tres: l’empresa distribuïdora, en aquest cas Endesa; Red Eléctrica, una empresa estatal que gestiona totes les xarxes elèctriques de transport, i l’administració catalana. Has de fer uns passos que van encadenats, i el retard d’un es va sumant al d’un altre, no pots fer passos en paral·lel. I la Generalitat tampoc funciona amb celeritat, han tingut molts projectes de renovables, però les coses no avancen a bon ritme. Per exemple, nosaltres vam finalitzar la construcció el maig del 2023 i Endesa no va venir a connectar fins al setembre, i vam sol·licitar l’autorització de proves el febrer del 2024 i no la vam tenir fins al juliol.

Aquesta lentitud us perjudica per captar nous socis?

La nostra voluntat és tenir les nostres plantes renovables, sobre coberta i sobre terreny, perquè són necessàries. De cara als nostres socis som molt transparents i donem molta informació de com avança el projecte. Aquest tipus de retards els pateixen totes les plantes renovables que s’estan fent a Catalunya. Els agents implicats han d’intentar que s’escurcin els terminis.

De fet, la voluntat del govern sembla que és impulsar les renovables, i hi ha plans de creixement en aquest sentit, però no anem al ritme que toca com a país, de manera que han de posar mitjans per tal de solucionar-ho.

Amb 15 anys sou un referent. Com ha estat el recorregut?

El camí no ha estat fàcil ni ho és. Aviat complirem 15 anys i Som Energia ens hem convertit en la comunitat ciutadana d’energia més gran d’Europa amb 85.000 socis.

Tenim un component d’innovació social en projectes com aquest de la Serra de Anglesola i en un altre projecte de Lleida, a Tiurana, que s’han pogut portar a terme gràcies al mecanisme Generation kWh, segons el qual els socis fan aportacions econòmiques i nosaltres disposem de recursos per impulsar-los. Com a contraprestació, ells reben energia a un preu del cost de producció. Aquest tipus d’accions innovadores fan que les persones siguin proactives i puguin tenir el control de la instal·lació de producció.

Fomenteu la democratització de l’energia?

Des del primer moment hem fomentat l’autoconsum. Si ho fem amb plantes a través d’una acció col·lectiva, democratitzem l’accés a l’autoconsum energètic ja que també se’n poden beneficiar persones que visquin de lloguer o no tinguin recursos per a una instal·lació pròpia.