Nou desafiament robòtic des de La Valira als EUA

Cinc joves talents de la robòtica i de la programació de la Seu i de la comarca de l’Alt Urgell competiran, per segon any consecutiu, a la final del Mundial de robòtica que se celebrarà a Dallas, als Estats Units, del 12 al 14 de maig, després de convertir-se en campions estatals del desafiament de robòtica més important del món. Es tracta de Laia Marcé, Mariona Vázquez, Xavi Mellon, Arnau Vadell i Lohan Gómiz, estudiants de l’ESO de l’institut La Valira de la capital de l’Alt Urgell i que practiquen la seua passió, la robòtica, com a activitat extraescolar. Sota el nom de Tech Titans, treballen de la mà de l’entrenadora Angélica Medina, de l’empresa Loopa.

Les famílies calculen que necessitaran uns 18.000 euros per poder-hi participar i ara busquen el suport d’empreses i institucions per tal de fer-ho possible.