Negocien la cessió del Teatre de la Passió a la Paeria durant 90 anysL’entitat propietària planteja quedar-se amb les oficines i l’arxiu de l’edifici

El Patronat de la Passió preveu cedir el Gran Teatre de la Passió durant 90 anys a la Paeria de Cervera. Fa més de sis mesos que les dos parts negocien i ara estan tancant els últims detalls de l’acord. L’entitat sense ànim de lucre, propietària de l’edifici, no pot assumir els costos de mantenir-lo, que superen els 90.000 euros a l’any. Per aquesta raó, considera prioritària la cessió de l’immoble, que va obrir les portes al públic el 1966 i és el teatre més gran de les comarques lleidatanes, amb 1.701 localitats.

Segons Xavier Cañabate, president del Patronat, l’entitat haurà de quedar-se amb la part de les oficines i l’arxiu, i la resta de l’equipament, que inclou l’espai escènic i el vestíbul, serà gestionat íntegrament per la Paeria. Després de firmar l’acord començarà un període de quatre a sis anys de carència, en el qual el Patronat continuarà gestionant el teatre. En aquest temps, l’ajuntament elaborarà un estudi de viabilitat. L’alcalde, Jan Pomés (PSC), va puntualitzar que, en cas que la conclusió de l’estudi sigui negativa, “haurem de preveure un pla b, que també quedarà recollit al mateix conveni i veure com reconduïm aquests ajuts perquè el teatre pugui tirar endavant”.

La firma d’aquest acord és indispensable perquè el Patronat pugui disposar dels 220.000 euros que la Paeria tenia pressupostats per a les obres de renovació de l’escenari, que van acabar el gener passat. L’entitat ha hagut d’endeutar-se per avançar els diners, a l’espera que es materialitzi aquesta aportació municipal. D’aquesta manera, el cost dels treballs de l’escenari ha estat de més de mig milió d’euros i han comptat amb ajuts de la Generalitat i la Diputació per un valor de 300.000 euros.

En una segona fase, està previst portar a terme reforços perimetrals, rehabilitar alguns accessos i part de la teulada i canviar els cortinatges.

Les obres del Gran Teatre van afectar la programació de La Xarxa i del Cicle de Teatre, organitzat per la regidoria de Cultura, que van apostar per programar espectacles de petit format en diferents espais del municipi. La representació d’Els Pastorets també es va traslladar a l’església de Sant Domènec. Si no hi ha cap contratemps, les representacions de la Passió començaran el 16 de març que ve, tal com estava previst.

L’ajuntament vol impulsar la revitalització del teatre del Casal

Segons l’alcalde, Jan Pomés, la Paeria també vol impulsar la revitalització del teatre del Casal de Cervera. Des del consistori estudiaran de quina manera podrien donar suport a l’entitat perquè recuperi l’activitat cultural i veure si el més viable seria una cessió o a través d’ajuts econòmics. “La Paeria ha d’actuar com a catalitzador, com a eina perquè aquests espais culturals del municipi es puguin preservar i puguin tirar endavant. Hi ha un interès municipal darrere”, va assegurar Pomés.

El primer edil va explicar que el Casal vol formar part de la Federació d’Ateneus de Catalunya i des de l’ajuntament han actuat com a enllaç entre totes dos entitats. “A través de la Federació se’ls obrirà un ampli ventall d’oportunitats en temes de subvencions i de gestió”, va concloure l’alcalde. El cine del Casal va tancar el 2014 al no poder assumir el cost de digitalització de la sala.