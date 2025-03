Rècord de participació a La Marxa dels Castells de la Segarra

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Marxa dels Castells va celebrar diumenge el seu 25 aniversari. Aquesta edició va ser molt especial per a Salvador Llorens i Eduard Farré (a l’esquerra de la imatge), que han participat en totes les edicions menys una. Ton Bové, Josep Maria Bofarull i Joan Rosell són els tres únics que no han fallat en cap edició. Tots ells són de Cervera excepte el Josep Maria, de Sant Antolí, i el Joan, de Sabadell. La Marxa tan sols es va suspendre el 2021 per la pandèmia.