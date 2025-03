Les cigonyes provoquen microtalls de llum diaris a Linyola i el Palau d'Anglesola

Linyola i la meitat del Palau d’Anglesola pateixen microtalls de llum diaris. A la primera localitat passa des de fa almenys una setmana, mentre que a la segona les afectacions es remunten a mitjans del mes de febrer passat, segons fonts municipals. Això provoca danys en aparells elèctrics i fa que dispositius electrònics es desprogramin. La companyia elèctrica Endesa ho atribueix al fet que cigonyes estan fent els nius en torres d’una línia que comparteixen els dos municipis. Va indicar que la caiguda de branques sobre els cables provoca breus interrupcions en el subministrament i va apuntar que està treballant des de fa setmanes per solucionar-ho.

Tant l’alcalde de Linyola, Xavier Alís, com el del Palau, Francesc Balcells, van explicar que els seus respectius municipis pateixen almenys un microtall de llum diari, malgrat que poden ser més. Alís va indicar que ahir van ser quatre, mentre que Balcells va detallar que només la meitat del poble els pateix. “L’altra meitat rep el subministrament d’una línia procedent de Castellnou de Seana que no dona cap problema”, va puntualitzar. Balcells va apuntar que alguns dels nius s’han trobat en torres on ja s’havien instal·lat proteccions per evitar que les cigonyes s’hi instal·lessin.

Per la seua part, fonts d’Endesa van explicar que en les últimes setmanes s’han traslladat nius que les cigonyes havien construït en aquesta línia. Van puntualitzar que per a això necessiten obtenir autorització de la Generalitat, ja que es tracta d’una espècie protegida. Van apuntar que l’època de cria s’ha avançat aquest any i van recordar que les cigonyes del pla de Lleida no migren, sinó que viuen a la zona tot l’any.

Cada vegada més proteccions per evitar nius a les línies elèctriques

Endesa va apuntar que ja havia instal·lat temps enrere proteccions per evitar nius a la línia elèctrica entre Linyola i el Palau d’Anglesola. En diverses torres poden veure’s peces metàl·liques que tenen com a finalitat evitar que les aus hi nidifiquin. Tanmateix, l’alcalde del Palau, Francesc Balcells, va apuntar que les cigonyes proven de construir-hi igualment els seus nius, amb la qual cosa la caiguda de branques sobre els cables ocasiona microtalls. El 2024 aquesta situació es va donar en nou municipis del Pla i les Garrigues que compartien una mateixa línia. Endesa va començar a desplegar l’any passat a Lleida unes noves proteccions per evitar els nius de cigonya. Es tracta d’estructures piramidals que tenen l’objectiu d’evitar talls de llum i la mort d’aus per electrocucions.