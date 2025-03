Premi d’innovació a l’empresa Fustes Sebastia

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Fustes Sebastia, una empresa familiar de Rialp amb més de 60 anys de trajectòria, ha guanyat el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2024 en la modalitat d’Agroindústria per la seua producció sostenible de fusta amb tecnologia avançada i de proximitat. D’altra banda, Smarterherds, una plataforma digital que integra noves tecnologies per optimitzar la ramaderia, la investigació i el turisme rural, i que gestiona l’experiència Cerca el ramat al Parc Natural de l’Alt Pirineu, va quedar finalista en la categoria de Ciutadania de l’onzena edició dels premis RuralApps. En la categoria professional, va guanyar Dynamic Scan, de la firma lleidatana Jympa. És una eina innovadora per al mapatge del sòl i la recollida de dades, dissenyada per automatitzar maquinària agrícola.