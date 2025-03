Les pluges multipliquen el cabal dels rius i la majoria de regants anul·len comandes d’aigua

Desenes de regants de l’Urgell i el Segarra-Garrigues tenien previst iniciar ahir la campanya d’aquest any i van decidir anul·lar la comanda d’aigua després de les últimes pluges. A l’Urgell havien reservat un hidro els titulars d’unes 7.500 hectàrees de cultius, principalment cereal, però la gran majoria ho van descartar a última hora.

Malgrat tot, els dos sistemes de reg van obrir ahir l’aixeta i van derivar l’aigua de Rialb cap als canals, encara que en menor quantitat de la prevista. A Mollerussa l’episodi va deixar de 20 a 30 litres per metre quadrat i a la zona del canal auxiliar de l’Urgell, fins a 40, van assenyalar fonts dels regants.

Agricultors consultats dels dos regadius van assegurar que en la majoria dels casos no s’aplicarà aigua fins dilluns. Així mateix, les pluges han disparat també el cabal dels rius, especialment diumenge: el Segre a la Seu d’Urgell va passar dels prop de 8 metres cúbics per segon de divendres als 79 de diumenge i 34 d’ahir; la Noguera Pallaresa a Escaló, dels 1,36 de divendres als 19 de diumenge i els 2 d’ahir; i la Ribagorçana, dels 6,5 de divendres al Pont als 49 de diumenge i els 19 d’ahir. Els pantans dels tres rius han guanyat uns 35 hectòmetres en una setmana i Rialb se situa sobre el 97 per cent de capacitat (390 de 404 hm).

D’altra banda, Oliana, al 55%, haurà de donar cabuda a les pluges que vinguin i l’aigua del desglaç. El descens de les temperatures diumenge a la matinada va donar pas a abundants nevades a les cotes altes, que han incrementat les reserves de neu de cara al desglaç i suposen un impuls per a la recta final de la temporada d’esquí. Així, van caure 152,7 litres a Espot, 78 a Boí o 36 a la Seu d’Urgell i se supera el metre de neu a la Bonaigua, Boí, Certascan i Espot.

Les conques internes, al 40%

Les conques internes de Catalunya han augmentat les reserves per les pluges, ja que es troben al 39,5% de la seua capacitat quan divendres estaven al 32,9%, i destaca el guany del pantà de Sau (Barcelona), que gairebé triplica reserves, del 7,6% al 21,5% actual. La conca podria sortir de l’alerta avui mateix.