Troben 8.413 plantes de ‘maria’ a una xarxa liderada a la comarca

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un veí de Maials com a suposat líder d’una xarxa criminal dedicada al tràfic de marihuana, en una batuda que va tenir lloc en diferents punts de Catalunya.

En total van detenir quatre homes –dos dels quals en aquest municipi del Segrià–, van decomissar 8.413 plantes i van desmantellar plantacions a Vall-Llebrera, nucli d’Artesa de Segre; Olivella, al Garraf; i Tortosa, al Baix Ebre. Tots ells són de nacionalitat albanesa, tenen entre 34 i 43 anys i van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i per pertinença a grup criminal.

Les detencions són el resultat d’una investigació conjunta duta a terme per agents de l’Alt Urgell i del Segrià i iniciada l’agost passat. Van establir que un veí de Maials seria el suposat líder d’una xarxa els membres de la qual tenien diferents tasques, molt d’específiques i perfectament estructurades, dins de l’organització.

A Olivella es va descobrir que disposaven d’un laboratori molt sofisticat, en el qual obtenien els esqueixos que transportaven fins a les zones de cultiu. Finalment ahir al matí es va portar a terme una batuda simultània.

A Maials van arrestar el presumpte líder i un dels seus ajudants. “Estava molt integrat”, van afirmar fonts solvents. També van desmantellar plantacions a Vall-Llebrera (una casa pairal), Olivella i Tortosa. A Maials estaven preparant una nova instal·lació.

L’operatiu es va saldar amb el decomís de 8.413 plantes de marihuana i del laboratori d’esqueixos. A les plantacions van confiscar les instal·lacions que havien muntat amb llums, transformadors elèctrics, ventiladors i abonaments, entre d’altres.

Està previst que els investigats passin entre demà i divendres a disposició judicial a la Seu d’Urgell, ja que van ser els investigadors de la capital de l’Alt Urgell els que van iniciar les indagacions.

Reclamen penes més dures per lluitar contra els narcotraficants

Els Mossos d’Esquadra reclamen endurir les penes per tràfic de marihuana per poder combatre l’auge del narcotràfic a Catalunya. Val a recordar que penalment la marihuana està considerada una droga tova (substàncies que no causen un dany greu a la salut) a diferència d’altres com la cocaïna (causa un dany greu). Les que causen un dany greu (cocaïna, heroïna, èxtasi...) comporten penes mínimes de tres anys (que poden arribar als 18 anys en casos agreujats de molta quantitat i d’organització criminal), mentre que les que no causen un dany greu van des d’un any fins als 15. Aquest factor i la situació geogràfica de Lleida, a prop de França i d’un àmbit rural, faciliten la implantació d’aquestes xarxes criminals que poden comportar un altre tipus de delinqüència –no només tràfic de drogues– com robatoris, vuelcos (robatoris de droga), tinença il·lícita d’armes, defraudació d’electricitat, segrestos i fins i tot assassinats.