Auguren una bona temporada de pesca als rius de baixa muntanya

Els primers pescadors van estrenar ahir la temporada de baixa muntanya. Alguns ho van fer en trams de la Noguera Pallaresa a Rialp o del Segre, a l’Alt Urgell. El Club de Caça i Pesca d’aquesta última comarca va començar el dia amb un esmorzar amb els socis, que van augurar una temporada “molt bona”. Lluís Sánchez, vicepresident de l’entitat, va dir que “totes les circumstàncies ens són favorables, les reserves de neu amb les últimes precipitacions ens beneficien i la quantitat de cormorans [aquàtiques que capturen peixos] s’ha reduït molt”. “Ara només cal que hi hagi truites, que aquesta és la gran incògnita”, va afegir. Aquest any, a la secció de pesca arriben gairebé al centenar d’aficionats, amb socis vinguts de França, Rússia i fins i tot Noruega, va explicar. “No tornarem a arribar a la xifra de prop de 500 que hi havia fa trenta anys, però estem bé”, va insistir. Carlos Ribot, veí de Bellver, és un dels pescadors que van acudir a la cita. En tot just quatre minuts va pescar la primera truita, encara que va dir que “ja no és el que era quan jo era petit. Ara per pescar les mateixes truites que pescàvem amb el meu pare en poca estona necessitaríem tot el dia i ni així ho aconseguiríem”. Jordi Bastida, de la Seu, va augurar “una bona campanya”.

La temporada acabarà el dia 31 d’agost. A les aigües d’alta muntanya, començarà el 10 de maig i finalitzarà també el 31 d’agost. En la pesca extractiva s’autoritza un màxim diari de tres truites de més de 22 centímetres excepte a les zones de reserva genètica, on el màxim és de dos.