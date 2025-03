La majoria de pisos socials de la Pobla, encara sense veïns

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Més d’un any després que la Generalitat adquirís 48 pisos a la Sareb per destinar-los al lloguer social a la Pobla de Segur, la majoria segueixen buits. Malgrat que la compra, gestionada per l’Institut Català del Sòl (Incasòl), es va tancar el febrer del 2024 amb una inversió superior als tres milions d’euros, fins a la data només s’han entregat les claus de vuit habitatges. Els 48 pisos, distribuïts en dos blocs, ja comptaven amb dotze inquilins en el moment de l’adquisició, que han mantingut les condicions de lloguer. La previsió inicial era que la resta de pisos (36) passessin a estar ja ocupats el maig del 2024.

Per la seua part, fonts de l’Incasòl van explicar que la demora en el procés es deu al fet que treballen perquè les adjudicacions es facin amb totes les garanties i van afegir que uns altres deu habitatges ja estan adjudicats i a l’espera de lliurar-ne les claus. Pel que fa a la resta, quatre estan pendents que la persona adjudicatària presenti la renúncia; tres s’han reservat per a la Taula d’Emergències; cinc estan a punt per oferir-se a les persones apuntades al registre i unes altres sis estan esperant resposta de confirmació. Paral·lelament, reformes necessàries als blocs de pisos haurien sumat demores en el procés.

Per la seua part, el Sindicat d’Habitatge del Pallars denuncia que alguns dels demandants fa més d’un any que esperen o han estat exclosos del procés. Entre els motius d’exclusió es troba no arribar al llindar d’ingressos de 13.000 euros anuals, la qual cosa ha generat crítiques per part del sindicat, que reivindica que les persones sense recursos també han de tenir dret a la protecció d’habitatge.

Segons ha pogut saber SEGRE, unes 80 persones es van inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial per optar a aquests habitatges. Un total de 14 estan reservades per a joves de fins a 35 anys. Tots els habitatges compten amb pàrquing i el preu del lloguer oscil·la entre els 278,50 i els 307,12 euros mensuals.