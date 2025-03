Agricultura presenta el seu Programa de Mentoria davant de 140 joves agricultors

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’Aplec de Joves al Camp va celebrar ahir la setena edició a la Fira de la capital del Pla d’Urgell amb la participació d’uns 140 joves agricultors i estudiants d’escoles agràries de Catalunya. La jornada, organitzada pel departament d’Agricultura i altres entitats, va servir per presentar el nou Programa de Mentoria dirigit a joves agricultors, que rebran assessorament d’escoles agràries i professionals del sector.L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el director general d’Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, van inaugurar l’esdeveniment. Van destacar les oportunitats del sector agrícola i van animar els joves a aprofitar-les. Durant la jornada, Marc Ibós, director de Talkual, va compartir la seua experiència amb els joves, explicant el seu projecte d’entrega de cistelles de fruita i verdura saludable per conscienciar els consumidors sobre la importància de reduir el desaprofitament alimentari.

El programa de Mentoria va ser presentat com una iniciativa anual que connecta joves agricultors amb mentors professionals, per orientar-los en el desenvolupament dels seus projectes agrícoles. La jornada va culminar amb una dinàmica participativa sobre emprenedoria agrícola dirigida per Almodis Pardo, de l’Escola Agrària Mas Bové.