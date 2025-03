L’Urgell reivindica els seus 9.000 m3 de dotació davant la previsió de la CHE de retallar-la

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Un estudi de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) incideix que el Canal d’Urgell requereix una dotació mínima de 9.000 metres cúbics d’aigua per hectàrea i any per continuar sent viable a llarg termini. L’anàlisi, presentada ahir pel director general de l’IRTA, Josep Usall, ofereix una visió detallada sobre les necessitats hídriques actuals i futures dels cultius que depenen d’aquest canal.

Així, el 2040, incorporant els efectes del canvi climàtic, s’espera que les temperatures globals augmentin aproximadament un grau, la qual cosa implicarà un increment de la demanda d’aigua d’entre el 10 i el 12%. Usall va destacar que la modernització del canal podria mitigar en part aquest augment de la demanda hídrica, amb una reducció del 10-12% en el consum d’aigua gràcies a un sistema de reg més eficient. Tanmateix, a aquestes xifres s’ha d’afegir la presumible reducció de la disponibilitat del recurs a causa del mateix canvi climàtic.

Usall va alertar del risc de no modernitzar el reg. “Si no ho fem, tindrem un gran problema. Amb les dotacions d’aigua actuals, no podrem continuar produint de manera eficient com fins ara”, va advertir. L’estudi és una de les claus dels regants per contrarestar la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) de reduir un 15% la dotació d’aigua en aquest sistema. Usall va considerar que aquesta retallada seria “arriscada”. “En anys humits podria ser viable, però en els secs, que són la majoria, podria posar en perill la viabilitat d’alguns cultius”, va assenyalar. En aquest sentit, el president dels regants, Amadeu Ros, va anunciar que presentarà al·legacions a la proposta de la CHE, ja que considera que la modernització és imprescindible abans d’aplicar retallades. “Confiem que a finals d’aquest any puguem començar les obres”, va afegir.

Analitzen fins a 3.159 situacionsal sistema per regar millor

L’estudi de l’IRTA, que es va avançar el 7 de març a la jornada Reg i Futur del Canal d’Urgell i es va presentar ahir a la seu de la Casa Canal, ha treballat amb més de 3.000 escenaris diferents. Té com a objectiu identificar la quantitat d’aigua que requereix el sistema i indagar com gestionar-la de manera eficient en funció dels diferents tipus de cultius, terres i microclimes a la zona. Aquest nou treball detalla, pas a pas, la metodologia utilitzada per calcular les dotacions d’aigua necessàries i la productivitat associada a cada cultiu a la zona regable de l’Urgell. L’anàlisi s’aplica a 13 cultius, considerant tres tipus d’anys climàtics, nou zones edafoclimàtiques, tres tipus de sòl i tres sistemes de reg, la qual cosa dona un total de 3.159 resultats.