Mollerussa promociona la gastronomia tradicional i els productes de proximitat

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Divendres gastronòmic a la Fira de Sant Josep de Mollerussa. El certamen va acollir el primer Gastrosàvies de Catalunya, que vol donar valor a la cuina tradicional i està emmarcat en la distinció d’aquest territori com a Regió Mundial de la Gastronomia. En aquesta ocasió, la iniciativa, organitzada pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, s’ha dedicat al Pla d’Urgell. Així, les instal·lacions del restaurant La Boscana van acollir l’elaboració de deu plats fets per deu veïns de la comarca, entre els qual el fricandó amb rovellons o la cassola de Linyola. Es van poder degustar a la nova sala d’actes dels pavellons firals, escenaris de la Fira de Sant Josep. L’acte va comptar amb la participació del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, qui va remarcar que Catalunya té cuiners reconeguts arreu del món i una cuina creativa “que parteix de la tradicional, si no l’haguéssim tingut durant tants segles, no tindríem la gastronomia que ara ens dona tant prestigi”.

D’altra banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, el vicepresident de l’entitat, Jordi Verdú i el xef Joel Castanyé van presentar el logotip de Gust de Lleida, una marca destinada a agrupar i promocionar els productes agroalimentaris de la demarcació. Talarn va destacar la importància d’aquesta nova marca, que simbolitza “el sabor de la nostra aigua i terra, l’esforç dels nostres agricultors i aquesta essència única que aporta la boira”. La marca busca dignificar tot el cicle productiu dels aliments de Lleida. El logotip mostra una G transformada en espiral, que simbolitza l’evolució i innovació dels productes locals, envoltada per colors que evoquen la riquesa agroalimentària de Lleida.

Verdú va destacar que aquesta iniciativa “naix per reforçar el vincle entre el producte i el territori, perquè el consumidor d’avui no busca només un producte, sinó una experiència”. Així, va anunciar que la presentació “és només el punt de partida, i al llarg de l’any es desplegaran una sèrie d’accions per consolidar la marca, les quals començaran el proper 8 d’abril a la Pobla de Segur i inclouran una gran festa gastronòmica al setembre a la Fira de Sant Miquel de Lleida.