La Paeria busca sòl industrial i empreses

La Paeria de Balaguer busca la col·laboració del departament d’Economia per facilitar l’arribada de noves empreses a la capital de la Noguera. També planteja la possibilitat d’ampliar el polígon industrial de Camp Llong i demana ajuts per impulsar el biopolígon. Aquestes van ser algunes de les qüestions que va plantejar l’alcaldessa, Lorena González, durant una reunió ahir amb el director general d’activitat econòmica, Víctor Soria, i el director dels serveis territorials a Lleida del departament d’Economia, Xavier Monné.

“Perquè arribin empreses és necessari disposar de més sòl industrial i que es faci l’autovia entre Lleida i Balaguer”, va assenyalar l’alcaldessa. Va defensar que la via ràpida ha de tenir dos carrils per sentit, i va reclamar ampliar l’àrea industrial, ja que l’actual s’ha quedat petita i no pot absorbir la demanda de sòl. Per una altra banda, va afegir que la Paeria ja manté converses amb l’Incasòl per ampliar Camp Llong i va demanar celeritat per disposar de més parcel·les. “Les empreses, a més de no disposar d’una via ràpida, es troben amb un altre problema: la falta de sòl”, va recalcar. En la reunió es va abordar el funcionament del viver d’empreses, l’espai coworking i l’Energy Hublab. La jornada va continuar amb la visita a dos empreses del polígon i es va posar en relleu la importància de recolzar les noves generacions que lideren diverses empreses i impulsar el sector industrial.