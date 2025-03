Tallen l’N-230 a Rosselló per exigir una nova escola

Al voltant de 300 persones van participar ahir a la tarda en la mobilització convocada per la plataforma Rosselló Per Una Escola Millor. El seu objectiu era exigir a Educació la construcció d’un nou centre educatiu al poble, o bé millores integrals a l’actual edifici, que data dels anys 60 i que ha quedat obsolet i amb poc espai.

La protesta va aconseguir causar retencions a la carretera N-230 al seu pas per la localitat, ja que els participants van iniciar una caminada pels carrils laterals de la via, travessant la carretera pels dos passos per als vianants que hi ha entre les dos rotondes. Això va obligar els conductors a parar i esperar que creuessin tots els manifestants.

Núria Jordana, presidenta de l’AFA del col·legi La Rossella, va explicar que l’exigència era clara: “Nova escola, ja.” Famílies, representants d’entitats i veïns portaven pancartes amb el mateix lema durant la caminada. La jornada va incloure un berenar, la lectura d’un manifest i un taller de pintacares. Després de la caminada hi va haver un sopar popular. El consistori, veïns i entitats van donar suport a la reivindicació de les famílies per reclamar una nova escola.