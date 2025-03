Un veí de Tàrrega, ferit crític després de ser atropellat a l’A-2 a Vilagrassa

Un veí de Tàrrega ha resultat ferit crític aquest matí en ser atropellat per un vehicle a l’autovia A-2 al seu pas per Vilagrassa. Els fets s’han produït quan passaven tres minuts de les 6 del matí al punt quilomètric 499,5 de la via en sentit Barcelona. Per motius que es desconeixen i s’investiguen, un home estava caminant per l’A-2. Segons l’avís que van rebre els Bombers, l’home estaria passejant un gos.

Fins al lloc s’han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el SEM. Una ambulància ha traslladat l’home en estat crític a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. A conseqüència de l’accident, l’autovia ha quedat tallada al trànsit durant unes tres hores en sentit Barcelona. Els Mossos d’Esquadra han desviat el trànsit pel lateral de la via.

Es dona la circumstància que divendres cap a les 20 hores el mateix tram de l’autovia A-2 va quedar tallat al trànsit durant mitja hora per un accident entre dos camions. Cap a les 21.00 hores ja havia obert un carril encara que se circulava amb congestió.