El centre de recursos de l’Associació Alba a Verdú impulsa un projecte per recuperar la memòria històrica dels comerços d’aquesta localitat de l’Urgell. Porta per nom Qui és l’últim? i l’objectiu és que, “després d’un treball de documentació, culmini amb una acció encara per determinar, que pot ser una exposició, una visita guiada, un documental... o totes aquestes opcions”, va destacar Xènia Boleda, dinamitzadora comunitària de l’Associació Alba.

Boleda explica que “aquest projecte va nàixer com una necessitat dels veïns de Verdú en una jornada participativa que es va organitzar amb la Fundació Carulla” a finals del 2022 amb l’objectiu de transformar aquest centre de recursos per convertir-lo en un espai cultural comunitari i inclusiu.

El projecte se centrarà en deu comerços ja tancats que estaven situats al nucli antic i si pot ser que encara conservin un espai físic i tinguin fonts d’informació disponibles per conèixer-ne la història. Aquests comerços seran escollits pels veïns de Verdú que dijous passat van assistir a la primera reunió participativa del projecte (vegeu la fotografia).

El segon pas serà buscar documentació dels deu comerços escollits. Els encarregats de fer les entrevistes a les fonts orals (persones que havien regentat aquests comerços, familiars seus, veïns que els recordin, clients...) seran usuaris d’Alba que participin en la Connexió Artística L’art de comunicar que impartirà la periodista Gemma Peris. Ella els donarà eines i recursos perquè puguin fer les entrevistes.

I posteriorment, quan s’hagi recollit tot el material, s’acordarà el producte acabat.

Segons Boleda, el termini que contemplen és acabar les entrevistes al juny i presentar el producte acabat al setembre, malgrat que reconeix que està obert.

Boleda va fer una crida a altres entitats de Verdú perquè s’afegeixin a aquest projecte i perquè li donin continuïtat en un futur amb més establiments i oficis perquè hi ha molt per explorar. Segons assenyala Boleda, “hem documentat un centenar de comerços, i centrant-nos únicament en el nucli antic, uns 80”.

Segons Boleda, “aquest projecte també servirà per posar en relleu el comerç de proximitat i local, especialment entre les noves generacions, perquè ens adonem del que havia estat Verdú i del que hem perdut amb els anys amb l’arribada de les grans superfícies i la compra per internet”.

Aquest projecte està subvencionat pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.