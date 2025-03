La Diputació augmenta el seu pressupost amb 49 milions

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Diputació incorporarà 49,2 milions de romanents al pressupost d’aquest exercici. Està previst que es voti en el ple d’aquest mes, convocat per aquest dijous, una vegada aprovi la liquidació del pressupost del 2024. Segons la institució, aquest tràmit, que es realitzarà amb dos mesos d’antelació respecte al succeït en anys anteriors, permetrà una activació més ràpida d’aquests fons.

Així ho va afirmar ahir el diputat provincial de Finances, Marc Baró (ERC), en la comissió informativa. Va destacar que “estem fent passos significatius en el compromís d’agilitzar i simplificar la gestió administrativa a favor d’accelerar les liquidacions als ajuntaments i entitats”.

Amb aquests romanents es complementaran accions pressupostàries de la corporació provincial amb 44 milions d’euros, de l’IEI amb 4 milions, 965.0000 euros més per al Patronat de Turisme i 237.500 euros per al de Promoció Econòmica.

Així mateix, la liquidació del pressupost del 2024 també permet confirmar el manteniment d’uns altres 120 milions afectats per compromisos d’ajuts i subvencions en projectes d’abast pluriennal i que es troben en període d’execució, justificació i fiscalització.

D’altra banda, a data de 31 de desembre del 2024, l’endeutament global de la Diputació i els seus organismes autònoms està en la ràtio del 28 per cent, molt per sota del llindar del 110 per cent dels ingressos ordinaris, el màxim d’endeutament permès per la llei d’hisendes locals. Segons van informar des d’Intervenció General, durant l’exercici 2024, el “grup Diputació de Lleida” va pagar als seus proveïdors en el termini mitjà de 22 dies, dins del topall màxim permès, que és de 60 dies.

Després d’aprovar la liquidació del 2024, la Diputació haurà d’enviar el document a la Sindicatura de Comptes. No sempre ha aconseguit fer-ho puntualment. Per exemple, amb data d’ahir, al web de la Sindicatura constaven els informes del 2022 i 2023 de la Diputació com a incomplets.