Rialb voreja el 100% i obre desaigües de fons mentre el reg segueix en pausa

Un dels tres desaigües de fons en el moment d’obrir-se ahir cap al migdia per deixar anar uns 20 metres cúbics per segon. - JORDI ECHEVARRIA

Les copioses pluges de les últimes dos setmanes, que han convertit l’actual mes de març en el segon més plujós des del 1913, han omplert molts dels pantans de Lleida, com el de Rialb. Dos anys després que el seu escàs volum d’aigua obligués a tancar el Canal d’Urgell, ahir va obrir el desaigüe de fons a l’arribar gairebé al 100%.

El pantà de Rialb va vorejar ahir el 100% de capacitat al sobrepassar els 400 hectòmetres cúbics d’aigua després de les copioses pluges de les dos últimes setmanes i cap al migdia va obrir un dels tres desaigües de fons per alliberar uns 20 metres cúbics d’aigua per segon en una operació que no es portava a terme des d’abans de la sequera.

Moment de l'obertura del desaigüe / Helena Culleré

Des del cap de setmana, a més, la central hidroelèctrica a peu de presa ha funcionat a ple rendiment, turbinant uns 60 metres cúbics per segon. La suma d’ambdós cabals alliberats haurà de compensar l’entrada d’aigua en el sistema Oliana-Rialb (uns 98 metres cúbics per segon dissabte, uns 58 ahir) i deixar espai davant de noves aportacions de pluges i desglaç. Oliana se situa ja sobre el 85% de capacitat i entre ambdós embassaments superaven ahir els 470 hectòmetres cúbics d’aigua.

El cabal laminat anirà principalment al riu, ja que el regadiu està pràcticament en pausa a causa que les copioses pluges no ho fan necessari. Això succeeix en tots els sistemes de reg a Lleida.

En paral·lel, els regants del Segarra-Garrigues han reclamat omplir l’embassament de l’Albagés, finalitzat fa set anys però tècnicament no operatiu al faltar les proves de càrrega per la sequera. Tanmateix, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha rebutjat aquesta petició perquè falta entregar el Pla d’Autoprotecció de la presa. Aquest document completarà la implantació del pla d’emergència de l’embassament de l’Albagés i podrà iniciar-se llavors l’ompliment. Fonts solvents van assenyalar a SEGRE que aquest document s’entregarà en els propers dies i que la derivació de cabals de Rialb a l’Albagés a través dels 85 quilòmetres del Segarra-Garrigues començarà previsiblement ben aviat i es prolongarà fins al juny, quan finalitzi el desglaç.

Rialb no va ser l’únic pantà a deixar anar aigua. A la Noguera Pallaresa, Endesa tenia previst alliberar de Sant Llorenç de Montgai 40 m3/s per comportes i 60 per turbines. L’increment de cabal amb aquests desembassaments va obligar a alertar els municipis aigües avall. Balaguer (on el Partidor va laminar 55 metres cúbics d’aigua per segon) va tancar els accessos al riu Segre i Lleida va fer el mateix amb els del marge dret. La pluja podria tornar avui.