Nou micropobles del Segrià en una plataforma en línia de comerç de proximitat

L'Agrupació de micropobles del Segrià, que agrupa nou municipis de menys de 500 habitants, impulsa una plataforma de comerç en línia perquè els clients de les botigues d'aquests municipis puguin comprar productes d'altres productors i dels diferents establiments. D'aquesta manera, volen reforçar el comerç dels municipis participants i la producció de proximitat. La iniciativa porta per nom 'Al poble hi ha de tot' i ja compta amb una quinzena de productors i dotze botigues. La compra es pot fer a través d'unes pantalles tàctils que s'han instal·lat als comerços o en línia, i entre els productes que es poden adquirir a la plataforma hi ha carns, formatges, fruits secs, oli o cervesa, entre altres.

'Al Poble hi ha de tot' uneix productors i comerços d'Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona i Torrebesses. Els productes es poden comprar des de les pantalles tàctils instal·lades a les botigues de cada poble, o bé, a través del web. Això sí, la compra es lliurarà sempre a la botiga des d'on s'ha fet la comanda i la distribució va a càrrec dels productors. Tots els municipis participants tenen menys de 500 habitants i amb aquest projecte els seus impulsors volen augmentar l'oferta de productes que les botigues poden oferir als clients habituals. A la vegada, preveuen que aquesta eina també pugui atreure l'atenció de nous compradors que busquen producte de proximitat de qualitat.

Edu Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida i portaveu de l'Agrupació de micropobles del Segrià, ha remarcat que "amb aquesta iniciativa estem recolzant a productors i productes del territori i al comerç dels nostres pobles, a la vegada que oferim un servei essencial al veïnat".

El projecte compta amb el suport i finançament de la Diputació de Lleida, que hi ha invertit 177.650 euros. 'Al poble hi ha de tot' es planteja, a més, com un projecte de futur al qual s'hi sumaran nous serveis en diferents fases. A banda del comerç, la previsió és que serveixi de plataforma per a la promoció dels serveis i persones emprenedores que realitzen la seva activitat a aquests municipis del Segrià.

L'alcalde de Torre-serona, vicepresident i responsable de l'Àrea de Cooperació de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha destacat que "projectes com aquest donen sentit a la feina que fa la Diputació de Lleida per fer front al repte demogràfic. Són una aposta clara pel talent, la iniciativa i el futur dels nostres pobles. I ens referma en la idea que el repte demogràfic no es combat només amb discursos, sinó amb accions concretes". El projecte s'ha presentat aquest dimecres a Sarroca de Lleida en un acte en què hi ha assistit els alcaldes i alcaldesses dels municipis participants al projecte, així com representants de la Diputació de Lleida.