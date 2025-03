Obren un nou carrer per accedir al nucli antic

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

El nucli antic del Palau tindrà un nou carrer que facilitarà l’accés a equipaments com per exemple el local sociocultural, el consultori mèdic i la llar de jubilats. Abans, aquest era un pas sense sortida en el qual alguns aficionats jugaven a la petanca. Aquestes activitats s’han traslladat al pati del local d’entitats, un espai més còmode, lluminós i ampli. Per fer possible aquesta obertura, s’ha hagut de reduir una part del pati jardí de Cal Celestino.

La nova via estarà enjardinada i serà exclusiva per a vianants, creant un espai agradable i accessible per als veïns. De moment, el carreró no té nom, però està previst que aviat se li n’assigni un que el vinculi a la història local.