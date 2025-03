Juncosa obre al públic l’espai coworking a l’ajuntament

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Juncosa ja compta amb el nou espai de coworking, que s’ha instal·lat a la segona planta de l’edifici de l’ajuntament. L’alcaldessa, Susanna Vila, va apuntar que el nou espai està pensat per a professionals, emprenedors o estudiants que busquen un espai adequat per treballar o estudiar. Així, el servei preveu unes taxes de 4 euros al dia, 12 a la setmana i 25 al mes. Segons Vila, encara no hi ha gaire demanda al poble, malgrat que va confiar que a partir d’ara i a l’estiu s’omplirà.