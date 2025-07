Pluges i neu permeten a les hidroelèctriques produir un 25% més d’energia a Lleida

Les pluges de les últimes setmanes i la neu acumulada al Pirineu esperonen la producció hidroelèctrica a Lleida. Ha augmentat fins a un 25% durant el primer trimestre d’aquest any a les centrals d’Endesa respecte al mateix període del 2024, quan les precipitacions van ser més escasses. Així es desprèn de dades facilitades per la companyia, que mostren que, malgrat el fort augment en la generació elèctrica, aquesta es troba encara per sota de la mitjana històrica de la província.

Les centrals d’Endesa a la província han passat de produir 264.787 megawatts hora (MWh) durant el primer trimestre del 2024 a generar 331.575 MWh en el mateix període d’aquest any, segons la companyia. Suposa un augment del 25,2%, però queda molt per sota dels 439.363 de la mitjana històrica de les últimes dos dècades a Lleida.

Aquest càlcul exclou la central reversible de Sallente, a la Torre de Capdella, i la de Montamara, a Lladorre, ja que l’aigua hi circula en un cicle tancat entre embassaments en diferents cotes d’altitud: la bomben de l’inferior al superior en les hores de menys consum elèctric i la turbinen quan la demanda d’energia és més alta. Això fa que el seu rendiment amb prou feines canviï en funció de les pluges i els atorga un paper important a l’hora d’estabilitzar el subministrament elèctric. A més, tenen un pes considerable en la producció hidroelèctrica de Lleida. Si les afegim al còmput amb les altres centrals d’Endesa, la producció passa de 371.487 MWh en el primer trimestre del 2024 a 414.875 en el mateix període d’aquest any, un augment de només un 11,7 per cent.

Les reserves d’aigua als embassaments que Endesa pot fer servir per produir electricitat han passat de 393 hectòmetres cúbics el març de l’any passat a 746 aquest mes. Es tracta de l’aigua situada per sobre de la presa de cada central i que no és reservada per a usos que la llei estableix com a prioritaris, com el subministrament d’aigua potable i el de reg. L’augment en el conjunt de Lleida és del 32%, encara que hi ha grans diferències entre les diferents conques fluvials. Així, l’augment en la de la Noguera Ribagorçana és del 58,5% i és de l’11,5% en la de la Garona. En canvi, a les centrals d’Endesa al Segre i a la Pallaresa la pujada del volum útil d’aigua per turbinar és de només el 3,5%.

Fonts de la companyia van explicar que, en aquest últim cas, l’escassa diferència entre 2024 i 2025 s’explica perquè, el primer any, es va limitar la producció elèctrica per garantir els usos prioritaris de boca i reg, mentre que ara, amb un règim de precipitacions molt superior, hi ha desembassaments per reservar espai en pantans per al desglaç.