Satèl·lits per educar a Alguaire

Uns 150 estudiants de Batxillerat i Formació Professional de tot Catalunya van acudir ahir a l’aeroport d’Alguaire per participar en una competició europea de disseny, construcció i llançament de petits satèl·lits de la mida d’una llauna de refresc. Se’ls coneix per la denominació anglesa can satellites o la seua abreviació, que dona nom al concurs i té un significat molt diferent en català: CanSat.

Al llarg del matí es van llançar a Alguaire divuit satèl·lits dissenyats i construïts per equips d’estudiants d’altres tants centres educatius. Tres coets els van elevar a gran altura i després van caure en paracaigudes. Entre aquests hi havia el construït per alumnes de l’institut Guindàvols del Lleida.

L’Agència Espacial Europea (ESA) impulsa a tot Europa el concurs CanSat per fomentar entre els estudiants vocacions en l’àmbit de les disciplines conegudes com a STEM: ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.

La UPC organitza la fase classificatòria del concurs a Catalunya en col·laboració amb els departaments d’Empresa i Educació, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i l’aeroport d’Alguaire.

Els equips que van llançar ahir els seus coets presentaran els seus resultats davant d’un jurat dimecres que ve. Aquell mateix dia s’elegirà el guanyador, que representarà Catalunya en la fase de classificació estatal de CanSat. Serà al juny a Galícia i el classificat representarà Espanya a la final europea de CanSat a Noordwijk, als Països Baixos.