Montgai vol batre el rècord mundial de bombolles de sabó flotant alhora

Montgai vol començar a competir en la 16 edició de Net, la Fira del Sabó i la Cosmètica Natural, que se celebrarà el 13 d’abril, per aconseguir el rècord mundial de la quantitat de bombolles de sabó més elevada flotant en l’aire alhora, amb l’Ensabonada.

La fira d’aquesta edició marcarà l’inici d’un any d’entrenament i experimentació amb la vista a batre el rècord el 2026. Per a això es faran proves amb diferents tipus de sabó per obtenir bombolles més resistents i es provaran sistemes de producció per omplir el cel de Montgai de bombolles. Una gesta que comptarà amb tecnologia per mesurar la quantitat de bombolles en l’aire, garantint la precisió del repte.

L’Ensabonada s’estendrà per les xarxes amb un sorteig fotogràfic i personalitats destacades de diferents sectors seran testimonis i padrins de la prova. Des del consistori es fa una crida a la participació de famílies, visitants i aficionats a la tradició per formar part d’aquesta jornada, que combinarà espectacle, comunitat i patrimoni.

Fira Net mantindrà les seues activitats tradicionals com les demostracions de l’elaboració del sabó en caldera, tallers i conferències i comptarà amb un total de 28 mestres saboners amb marca pròpia.