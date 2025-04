La carretera C-12 tindrà el tercer carril central per avançar entre Lleida i Alcanó el 2026

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La carretera C-12 haurà d’estrenar el 2026 el tercer carril central per avançar amb seguretat entre Lleida i Alcanó. La Generalitat, titular d’aquesta via, preveu treure a concurs les obres per implantar-lo en aquest primer tram de 8,8 quilòmetres i espera que els treballs s’executin en aproximadament un any. L’actuació suposarà una inversió de 19 milions d’euros i estrenarà a Lleida aquest tipus de carreteres, conegudes com 2+1, i que tenen com a finalitat evitar els xocs frontals. El Segrià ha reivindicat aquesta obra per reduir la sinistralitat en aquesta via.

La Generalitat preveu el tercer carril central en tot el traçat de la C-12 fins a Amposta. Així es desprèn del pla que va presentar ahir per desplegar 425 quilòmetres de carreteres 2+1 a tot Catalunya. A les comarques de Lleida, preveu també licitar el 2027 el tercer carril a la C-12 entre Alcanó i Sarroca de Lleida i a l’L-311 entre Cervera i Tarroja de Segarra.

Així mateix, el pla de la Generalitat preveu “impulsar projectes per programar-los en el període 2028-2030”. Són propostes ara per ara sense pressupost ni dates d’execució assignades. Inclouen a Lleida un altre tram de la C-12 entre Sarroca i Llardecans, així com en tres carreteres més: 7,6 quilòmetres de la C-14 entre Vilanova de l’Aguda i Oliana, 22,1 quilòmetres de la C-26 entre Balaguer i Artesa de Segra i 18,6 quilòmetres de l’L-310 entre Tàrrega i Guissona.

Aquestes actuacions s’hauran de complementar amb la instal·lació a partir d’aquest any de bandes sonores en carreteres com la C-12, la C-26 i part de la C-13 per alertar els conductors quan entrin al carril contrari. Al marge d’aquest pla, altres trams de carreteres de la Generalitat a Lleida són objecte d’estudis per convertir-les en 2+1. Per la seua part, l’Estat projecta també un tercer carril a l’N-230.