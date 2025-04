Els serveis socials de les Garrigues van atendre 3.200 persones el 2024

Els Serveis Socials de les Garrigues van atendre el 2024 3.266 persones, superant lleugerament la xifra de l’any anterior, que va ser de 3.152. Aquesta xifra reflecteix l’increment progressiu de les necessitats socials a la comarca. El pressupost de l’Àrea de Drets Socials i Igualtat del consell supera els 2,2 milions d’euros, als quals cal sumar els ingressos directes vinculats a les prestacions i ajuts, i ascendeix fins als 3,1 milions. La responsable de l’Àrea, Maricel Viladoms, va apuntar que el gruix d’aquests ajuts, un 66%, corresponen a les prestacions de dependència, però també destaquen les de la renda garantida a la ciutadania amb un 12,38%, ajuts domiciliaris amb un 5,9%, o els serveis d’urgència social com els que es coordinen amb Creu Roja. Així mateix, va destacar com a serveis essencials de transport, especialment al centre de serveis de la Granadella com els centres de dia o residències a les Borges Blanques, Juneda i Arbeca. Per un altre costat, Viladoms va destacar que els ajuntaments de la comarca assumeixen un 15 per cent del finançament total dels serveis que s’ofereixen als diferents pobles de les Garrigues. Un dels projectes de l’Àrea de Serveis Socials de les Garrigues és EMPIC, la plataforma de serveis de proximitat per a la tercera edat de la qual formen part vint-i-dos dels vint-i-quatre municipis de la comarca i les persones usuàries arriben a les 789.

El centre de serveis de l’Albi, al setembre

El consell comarcal de les Garrigues treballa per poder obrir el mes de setembre que ve el centre dedicat a l’atenció integral de les persones en l’àmbit rural (SAIAR), que tindrà una vintena de places, de les quals quinze seran públiques. Així ho va confirmar Viladoms, després que el Departament de Drets Socials hagi atorgat aquesta mateixa setmana la concertació de les places. “Treballem per obrir el centre a finals de l’estiu i tindrà les mateixes característiques que el de la Granadella, la gestió del qual està en mans de l’empresa pública SUMAR i que també preveu assumir la gestió de la de l’Albi”, va apuntar Viladoms.