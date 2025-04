Enxampat amb mòbil i auricular durant l’examen de conduir a Fraga

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Utilitzar les noves tecnologies com a picardia per aprovar l’examen teòric del carnet de conduir i ha acabat sent descobert. Això és el que els ha passat a un veí de Fraga de 34 anys i a un altre d’Osca de 35 anys que han estat denunciats per la Guàrdia Civil. Tots dos van utilitzar el telèfon mòbil per rebre les respostes correctes del test. Ho van fer portant el dispositiu adherit al pit, amagat en una camisa i una dessuadora. Gràcies a un forat a la peça, els infractors es comunicaven amb una persona a l’exterior que veia les preguntes a través de la càmera del mòbil i que els xivava les respostes correctes mitjançant un auricular.

La Guàrdia Civil els va denunciar per utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats, fet que comporta una multa de 500 euros i no poder presentar-se a les proves d’obtenció o recuperació del permís o llicència de conducció o una altra autorització administrativa per conduir en el termini de sis mesos.

Aquests casos es van produir el 26 i 28 de març a les aules de la Prefectura de Trànsit d’Osca i de Fraga, en unes inspeccions que va fer la Guàrdia Civil al detectar una proliferació de persones que utilitzen mitjans tecnològics de comunicació i amb ajuda d’un tercer per fer els exàmens teòrics de manera fraudulenta.