Vallfogona reviu el concurs de la vaca frisona després de 35 anys

Vallfogona de Balaguer va viure ahir una jornada històrica amb la recuperació, després de 35 anys, del concurs de vaca frisona, un esdeveniment que es va erigir com l’acte central de la Festa de la Vaca. Els actes de la celebració van començar dijous, reunint veïns, ramaders i experts al voltant de la innovació i millora del sector lleter. Van culminar ahir amb el Concurs Català de Raça Frisona, que va arribar a la 25a edició i que en aquesta ocasió va estar organitzat per l’ajuntament juntament amb la Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC) i els mateixos ramaders locals.

Va comptar amb la participació de 84 animals procedents de divuit ramaderies diferents, totes inscrites en el llibre genealògic que garanteix un control rigorós sobre la qualitat genètica i productiva de la raça frisona. Dividit en quatre categories –vedells, braves, lactants i infantil–, el concurs va destacar per la implicació dels més joves en la secció infantil, en què van demostrar habilitat i empatia al manejar vedelles en pista, una tasca que, segons Rita Casals, gerent de FEFRIC, requereix coneixements tècnics i sensibilitat. Durant el matí, els assistents van poder visitar lliurement els animals exposats a la carpa central, mentre que a la tarda van gaudir de parades amb productes locals com formatges artesanals, patés, cerveses i hamburgueses de vedella.

També hi va haver temps per a homenatges. En concret, es va fer un reconeixement als ramaders locals i a les vaques catalanes amb més producció làctia, destacant aquest any les pertanyents a la granja Allué, ubicada a Sucs.