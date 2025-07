L'ocupació turística arribarà al 90% al Pirineu i al 70% a la plana de Lleida els dies festius de Setmana Santa

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La recta final de la temporada d'esquí, els esports d'aventura i el turisme cultural, gastronòmic i de natura impulsaran l'ocupació turística al Pirineu i a les terres de Lleida per Setmana Santa. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, apunta a l'ACN que preveuen registres del 90% als hotels i bungalous del Pirineu durant els cinc dies festius, i del 80% en el turisme rural. A la plana l'ocupació oscil·larà entre el 60 i el 70%. El sector dels esports d'aventura preveu treballar a ple rendiment i signar la millor Setmana Santa dels darrers cinc anys en termes d'ocupació. Les principals estacions d'esquí ofereixen uns bons gruixos de neu i preveuen tancar temporada amb una bona afluència d'esquiadors.

La Setmana Santa arribarà amb quatre estacions d'esquí alpí i una de nòrdic en funcionament i amb bons gruixos de neu gràcies a les últimes precipitacions, i amb uns rius en bones condicions per a la pràctica d'esports d'aventura com el ràfting. Alegre ha destacat que preveuen una ocupació turística "molt positiva" a la demarcació, amb un 90% a partir de Divendres Sant i fins al Dilluns de Pasqua en hotels i bungalous del Pirineu.

El nivell d'ocupació de l'acampada estarà condicionat per la meteorologia i les reserves d'última hora, però la previsió és que el sector pugui assolir registres de fins al 80% a la plana si és favorable i una mica inferior al Pirineu, segons Alegre. Els allotjaments de turisme rural també vorejaran el 80%. Fora dels cinc dies festius de Setmana Santa, l'ocupació rondarà entre el 60 i el 70% en les diferents tipologies d'allotjament, segons el Patronat.

Juli Alegre ha destacat la bona dinàmica turística de la demarcació de Lleida i el fet que "cada any anem millorant en quantitat els resultats obtinguts l'any anterior, i també en qualitat, però fugim del turista massiu i anem a buscar el turista familiar, grups d'amics i petits operadors que ens aporten una ocupació constant".

En aquest sentit, com és habitual per Setmana Santa, s'espera que persones de la resta de Catalunya i de l'Estat visitin la demarcació per participar, també, d'activitats com la Passió de Cervera, concerts i altres propostes culturals. Tanmateix, el Patronat explica que durant la resta de l'any continua apostant per la desestacionalització turística i el repte de cara a aquest any 2025 és seguir invertint per captar el turisme internacional.

Esports d'aventura a ple rendiment

Si la meteorologia acompanya, les empreses d'esports d'aventura del Pirineu confien a registrar unes molt bones xifres pel que fa a serveis. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, ha avançat a l'ACN que les previsions apunten a la millor Setmana Santa dels darrers cinc anys en termes d'ocupació.

Dolcet ha indicat que aquests dies la Noguera Pallaresa presenta unes "molt bones condicions" per a la pràctica dels esports d’aigua i això els ha permès assolir xifres d'entre el 70% i el 80% d'ocupació. Unes dades que esperen millorar amb reserves de darrera hora i fregar el 100% de serveis realitzats.

A més, les abundants pluges han millorat considerablement les reserves d'aigua dels embassaments i això ha permès que es recuperi l'activitat d'esports aquàtics al pantà de Canelles i el congost de Mont-rebei, i als embassaments de la Llosa del Cavall i Sant Ponç.

Recta final de la temporada d'esquí

A la demarcació de Lleida, les estacions d'esquí alpí de Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí i Port Ainé estaran obertes fins Dilluns de Pasqua, mentre que Port del Comte i Tavascan ja han donat la temporada per acabada. Per la seva banda, les estacions de nòrdic estaran obertes per a usos turístics i Tuixent-La Vansa manté oberts de moment els circuits d'esquí de fons amb uns 20 quilòmetres disponibles.

Baqueira Beret ofereix una oferta esquiable d'entre 70 i 75 traçats oberts, els quals sumen un total aproximat d'entre 95 i 100 quilòmetres disponibles. A més, tindrà operatius 31 remuntadors que connectaran els tres principals sectors de l'estació en marxa: Baqueira, Beret i Bonaigua.

Per la seva banda, les sis estacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferiran fins a 146 quilòmetres esquiables. Boí Taüll, Espot, Port Ainé i Vallter tancaran la temporada el dilluns 21 d'abril, mentre que Vall de Núria i La Molina ho faran un dia abans. De fet, l'estació cerdana acumula uns gruixos de neu de 130 centímetres a les cotes altes i manté 36 pistes obertes. En el cas de les pistes ribagorçanes, compten amb 250 centímetres de neu a les cotes més elevades, 40 pistes obertes i un 87% del domini esquiable disponible.

Al Pallars, Port Ainé manté totes les pistes obertes, ja que els gruixos de neu arriben als 270 centímetres a les cotes més altes. Pel que fa a Espot, també es frega el 100% del domini esquiable obert, amb uns gruixos de dos metres de neu a les parts més elevades. Mentre, al Ripollès, Vall de Núria acumula fins a 90 centímetres de neu a cotes altes i tindrà oberta totes les pistes de l’estació. Finalment, Vallter n’oferirà 11 pistes, amb uns gruixos de neu de 170 centímetres a la cota 2.500.

El president d'FGC, Carles Ruiz, ha afirmat que arribaran als dies forts de la Setmana Santa amb les estacions d’esquí en "bones condicions". En aquest sentit, ha apuntat que es tracta d’un fet "inèdit", tenint en compte que enguany aquesta se situa a mitjans del mes d'abril. Així, ha explicat que la neu ha arribat "amb força" a pràcticament tots els complexos que gestiona la companyia, fet que animat als visitants a practicar l'esport blanc.

Ruiz ha indicat que els establiments hotelers arribaran al ple en pràcticament tot el Pirineu, ja que "es preveu una afluència important de persones" a les pistes. A més, ha assegurat que la neu es podrà mantenir i que "serà un molt bon final de temporada". De fet, aquesta coincideix amb altres activitats de natura que es fan al marge de l'esquí i amb els preparatius de cara a l'estiu.

Activitats culturals

El Patronat de Turisme també destaca l'oferta de processons i representacions com la Passió de Cervera, concerts com els del cicle 'A Contracorrent' en centrals hidroelèctriques, visites guiades a espais emblemàtics com la Seu Vella de Lleida o les esglésies romàniques de la Vall de Boí, o les excursions pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o pels parcs naturals de l'Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró.

A més, la comarca de l'Urgell clourà aquest cap de setmana el cicle d'activitats vinculades a la floració dels arbres amb visites teatralitzades a Tornabous.