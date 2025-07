Límit al preu del lloguer per a estudiants i empleats de temporada de 21 municipis

El Parlament va ratificar ahir el decret llei d’habitatge, arran del pacte que el PSC va firmar dimarts amb ERC, els comuns i la CUP per tramitar-lo com a llei i introduir esmenes. Els canvis acordats entre aquests partits poden suposar, una vegada incorporats al text legal, una limitació als preus que paguen a les comarques lleidatanes centenars d’estudiants i treballadors de temporada pel lloguer durant uns mesos a l’any de pisos i habitacions.

Gran part d’aquests arrendataris tenen contractes de lloguer de temporada. Aquesta modalitat ha proliferat en els últims anys i, en el cas de la capital del Segrià, ha contribuït a reduir i encarir l’oferta de lloguer residencial. Ara el pacte entre partits d’esquerra preveu limitar-la només a “finalitats recreatives i turístiques”. En el ple, la diputada dels Comuns Susanna Segovia va recalcar que la resta hauran de ser residencials, “siguin estudiants o persones que es traslladin prop d’un hospital per a tractaments de llarga durada”.

El fet que contractes fins ara de temporada hagin de passar a ser residencials implica que s’hauran de sotmetre a les limitacions de preus que dicta la normativa per a Lleida i uns altres 20 municipis en la llista de poblacions amb el mercat immobiliari tensionat (vegeu les claus). A aquesta restricció s’afegeix una altra, fruit de l’acord entre partits: en el cas de lloguer per habitacions, la suma dels arrendaments no podrà superar l’import màxim per al conjunt del pis. El pacte preveu a més inspeccions per assegurar que aquestes condicions es compleixen i evitar fraus.

La incorporació d’aquests canvis al decret llei original haurà de ser objecte d’una nova tramitació parlamentària. Mentre que el PSC va celebrar el pacte com el “primer consens d’esquerres en anys”, Junts, PP, Vox i Aliança Catalana (en el grup mixt) van criticar que tant el text original com els canvis pactats suposen una vulneració de la propietat privada, mentre que mesures per accelerar noves vivendes suposa “inseguretat jurídica”.

L’acord per regular el lloguer de temporada va rebre ahir crítiques tant de propietaris i administradors de pisos com d’inquilins. D’altra banda, el ple va ratificar el decret llei de contractació pública i no va debatre el de càmpings, després que el Govern el retirés per negociar-ne un altre. L’associació de càmpings lleidatana va destacar que això obre la porta a una nova norma “consensuada”.