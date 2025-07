Estany del Pla: 20 anys de la major recuperació d'un llac a Europa

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Aquest any es commemora el 20è aniversari de la recuperació de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, un projecte que ha esdevingut un referent europeu en restauració d’espais naturals. Segons ha explicat Rafel Rocaspana, director tècnic de l’Estany, la iniciativa va ser una aposta decidida de les administracions i de la població local per recuperar una zona humida de gran valor ecològic que havia desaparegut completament.

"És un projecte emblemàtic a nivell europeu. No hi ha exemples a aquesta escala en tot el continent", ha remarcat Rocaspana, que recorda que fa 25 anys va començar a entrar aigua a l’estany i des d’aleshores s’ha consolidat com un espai natural de referència, no només a Catalunya sinó també més enllà.

L’impacte ecològic ha estat notable. En aquestes dues dècades, l’estany ha registrat la presència de fins a 270 espècies d’aus, moltes d’elles pròpies de zones costaneres que han trobat refugi a l’interior de la plana de Lleida. Espècies emblemàtiques com l’arpella, la cigonya o ocells rars com la mallerenga de canyís han trobat en aquest espai un hàbitat idoni per nidificar.

A més, el projecte ha anat més enllà de les aus. Actualment s’estan duent a terme estudis sobre mamífers, ratpenats i la recuperació d’hàbitats vegetals autòctons com els salats i el bosc de ribera, amb l’objectiu de continuar millorant la biodiversitat de l’entorn.

La dimensió social del projecte també ha pres força: l’any passat, l’estany va rebre prop de 70.000 visitants. Rocaspana destaca que l’interès per aquest espai natural no para de créixer, en part gràcies a la masia de Cal Sinen, que funciona com a centre d’informació des de fa més d’una dècada i rep anualment uns 4.500 visitants.

De cara al futur, Rocaspana assenyala que el principal repte és consolidar i millorar els hàbitats i la biodiversitat, així com oferir serveis de qualitat als visitants. “El més important és que la gent conegui la història de l’estany i prengui consciència del que significa un projecte com aquest. Hem de mantenir-lo viu a la memòria col·lectiva”, conclou.