Reivindiquen els orígens de l’estany d’Ivars i Vila-sana en els 20 anys de la seua recuperació

“La meua àvia criava conills per poder pagar els estudis d’una de les seues filles a l’escola del Castell del Remei. De vegades els canviava per taronges o ous, perquè llavors les coses eren diferents.” Així ho va explicar ahir Carme Greoles Coll, l’última propietària de Cal Sinén, edifici que actualment és la seu turística de l’Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana.

Ho va fer en una xarrada sobre l’antic estany, durant el cap de setmana en què s’han celebrat els 20 anys de la recuperació d’aquest espai. La història que va relatar Greoles, actualment resident a Suïssa, és la de les persones que van habitar aquesta llacuna abans que fos dessecada. Així, va explicar que després de l’arribada de les aigües del Canal d’Urgell, la zona va ser freqüentada per caçadors procedents de ciutats com Barcelona, Terrassa o Sabadell, que canviaven per uns dies l’escenari de la industrialització per un entorn natural. De la família Greoles, la Carme va recordar la seua besàvia: “Es va quedar viuda i, per sobreviure, anava pels pobles a vendre peix de l’estany, muntada en un matxo i amb una escopeta per defensar-se.”

També va esmentar el seu pare que, després de la mort del primogènit, es va convertir en l’“hereu” i va haver de dedicar-se “a la terra. Sempre deia que li hauria agradat estudiar”.

Carme Greoles va aprofitar l’acte per destacar la tasca de l’exacalde Ramon Maria Guiu com un dels principals artífexs de la recuperació de l’estany. “Ja en queden pocs que van conèixer l’antic estany”, va remarcar. En aquest sentit, va animar les noves generacions a investigar sobre el passat de la zona per mantenir viu el seu record.

Visita guiada per l’Enciclopèdia Mural d’Ivars d’Urgell

La celebració dels 20 anys de la recuperació de l’estany va coincidir amb la 17 Festa de l’Estany, que ha inclòs diferents activitats per a tots els públics durant el cap de setmana.

Algunes d’aquestes propostes es van portar a terme al municipi d’Ivars d’Urgell, com una visita guiada per l’Enciclopèdia Mural, els murals dedicats a aus que habiten a l’estany pintats per Swen Schmitz en parets de diferents habitatges de la localitat. El mateix artista va participar en la visita amb Enric Morera. Diumenge hi va haver jocs de fusta per als més petits davant de l’edifici de Cal Sinén o un vermut amb música a càrrec del cantant Capi.