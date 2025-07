Instal·len càmeres de seguretat als accessos

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Linyola ha instal·lat dos càmeres lectores de matrícules de cotxe en els dos accessos principals, les carreteres procedents de Bellcaire i de Mollerussa. Formen part de projecte Lectio de la Generalitat i estan connectades directament amb el cos dels Mossos d’Esquadra, permetent una resposta més àgil i eficaç davant de possibles incidents. La iniciativa té com a objectiu reforçar la seguretat municipal, tant en termes de prevenció com de suport a la investigació d’actes delictius que puguin afectar l’entorn local, tal com va remarcar ahir l’alcalde, Xavier Alís.

D’altra banda, l’ajuntament d’aquest municipi del Pla d’Urgell ja a elevat a aprovació definitiva els projectes de millora del pavelló poliesportiu després que no es presentessin al·legacions. L’alcalde va remarcar que aviat s’iniciarà el procés de licitació perquè les obres puguin estar a punt abans d’acabar l’any. L’actuació permetrà consolidar l’estructura del pavelló i dotar l’àrea esportiva d’un bar, nous vestidors i sales per a activitats.

Aquest projecte contempla una inversió total d’1,1 milions d’euros i compta amb tres subvencions que sumen 900.000 euros, procedents del Consell Superior d’Esports (589.304 euros), del departament d’Agricultura per a l’eficiència energètica (266.750 euros) i de la Diputació (88.000 euros).

D’altra banda, el consistori contempla la substitució dels comptadors d’aigua analògics de les llars i equipaments per altres de digitals, que permetran obtenir dades de manera més eficient sobre el consum, evitar les pèrdues d’aigua i sectoritzar la xarxa de distribució des de la planta potabilitzadora. Contempla una inversió de 240.000 euros.

També es planteja la creació d’una comunitat energètica d’autoconsum per afavorir i minimitzar la despesa elèctrica als edificis públics, a més de donar la possibilitat als veïns de formar part d’aquesta comunitat.