Cues per un accident aquest dijous al migdia A l’A-2 a Bell-lloc.Joan Gómez

Operació sortida de Setmana Santa complicada a les carreteres de les comarques de Lleida. Una col·lisió múltiple entre cinc cotxes a l’autovia A-2 al seu pas per Bell-lloc i en direcció a Lleida ha provocat retencions quilomètriques entre el migdia i primera hora de la tarda d’aquest dijous. El sinistre es va produir a les 12.36 hores quan cinc cotxes van xocar per encalç. Hi va haver diversos ferits de caràcter lleu. El sinistre va obligar a tallar la carretera i a desviar el trànsitper la N-II, la qual cosa va provocar retencions en ambdues vies. Cap a les 15.00 hores ha tornat la normalitat.

D’altra banda, també hi va haver retencions puntuals a l’AP-2 a Soses i Vinaixa per vehicles avariats. Es preveuen un milió de desplaçaments a les carreteres catalanes fins dilluns. Els Mossos despleguen un total de 1.670 efectius de trànsit, que portaran 1.228 controls, 397 controls d’alcoholèmia i drogues, 229 de distraccions, 197 de velocitat, 164 de seguretat passiva, 145 a motoristes i 96 de transports.