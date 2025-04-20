EMERGÈNCIES
Rescats d’excursionistes a Espot i d’esquiadors a la Vall de Boí
El primer grup es dirigia al refugi Mallafré divendres i el segon, va ser sorprès ahir per la neu. Nou actuacions des de l’inici de la Setmana Santa
Noves actuacions dels Bombers de la Generalitat en serveis de muntanya per Setmana Santa. Divendres a la tarda, es van activar diverses dotacions per rescatar un grup de quatre excursionistes a Espot. El servei es va activar a les 20.16 hores quan van ser alertats des del refugi Mallafré que un grup que feia la Ruta dels Encantats encara no havia arribat. L’helicòpter va poder localitzar el grup, que pel que sembla havia agafat una ruta equivocada per dirigir-se cap al refugi. Es trobaven en bon estat, cansats, i van ser evacuats en helicòpter fins al refugi. En aquest rescat va participar l’helicòpter de rescat de la unitat de Mitjans Aeris (MAER) amb el GRAE de la Seu d’Urgell i un metge del SEM, quatre dotacions del GRAE de Valls i del GRAE de Cerdanya i una dotació del parc d’Espot.
Així mateix, ahir al migdia, a la Vall de Boí, van ser rescatats cinc esquiadors de muntanya que es van veure sorpresos per la quantitat de neu a la zona de Puig Falcó. L’avís es va rebre a les 13.39 hores. Els efectius van intentar accedir per aire a la zona per localitzar els esquiadors amb l’helicòpter de rescat, però el mal temps ho impedia fins que cap a les 16.00 hores l’helicòpter va poder descarregar els rescatadors del GRAE, que van arribar fins on hi havia els esquiadors. Els van guiar fins Manyanet.
En aquest servei van treballar un helicòpter amb el GRAE de la Seu, una dotació del GRAE de la Seu i tres dotacions de la Pobla de Segur i el Pont de Suert. A Lles de Cerdanya, els Bombers van guiar dos excursionistes desorientats. Des de dijous, s’han fet un total de 9 actuacions de muntanya a la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça i la Noguera.
Accidents a Torrefeta, Camarasa, Bassella i Bellpuig
Els serveis d’emergències van actuar ahir en diversos accidents a les carreteres lleidatanes, cap dels quals de gravetat. A Torrefeta i Florejacs, un vehicle va patir una sortida de via a l’L-310 i el conductor va ser atès pels serveis sanitaris. A Camarasa, un altre turisme va patir una sortida de via i va xocar contra la barrera de seguretat. L’accident va tenir lloc a la C-13 i es van activar tres dotacions, encara que, segons van informar els Bombers, no hi va haver ferits. A Bassella, un vehicle va patir una sortida de via i va quedar al voral a la C-14, la qual cosa va obligar a tallar la via durant 30 minuts a direcció sud. Així mateix, un conductor va perdre el control d’un turisme i va xocar contra la tanca de l’autovia A-2 a Bellpuig. El conductor va resultar il·lès. Els Bombers van netejar la calçada.