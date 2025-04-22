TRÀNSIT
Cues de fins a set quilòmetres a l’A-2 a l’Urgell per un accident
Ahir a la tarda entre Vilagrassa i Bellpuig cap a Barcelona. Retencions a la sortida d’Andorra, a la C-14 a l’Alt Urgell i la Noguera i a l’AP-2 a Fraga
L’autovia A-2 al seu pas per l’Urgell va ser la carretera de les comarques de Lleida que ahir va registrar més problemes viaris coincidint amb l’operació tornada de les vacances de Setmana Santa. Una col·lisió entre diversos vehicles que no va ser greu a primera hora de la tarda va provocar cues de fins a set quilòmetres entre Vilagrassa i Bellpuig en direcció Barcelona, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Posteriorment, hi va haver retencions puntuals a l’A-2 a la Segarra. Una altra via on hi va haver circulació lenta va ser la C-14 al seu pas per l’Alt Urgell i la Noguera en punts com Organyà, Oliana o Ponts.
D’altra banda, una col·lisió múltiple entre quatre vehicles va causar retencions de fins a 12 quilòmetres a l’autopista AP-2 al terme municipal de Fraga. El sinistre es va produir a les 16.45 hores en direcció a Lleida. No es van haver de lamentar danys personals, segons va informar la Guàrdia Civil.
Durant la jornada d’ahir també es van registrar altres sinistres. A les 10.31 hores un vehicle va sortir de la via a l’L-310 a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. A Alfarràs, a les 12.03 hores hi va haver una col·lisió a l’N-230. A la tarda, a les 18.48 hores, un motorista va resultar ferit al xocar contra un turisme a la carretera N-240 al seu pas per Juneda, segons van informar els Bombers de la Generalitat.
Quant a l’operació tornada, més de 540.000 vehicles havien tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 de diumenge fins ahir a la tarda, segons va informar Trànsit.
Un mort i cinc ferits en un brutal xoc a Barbastre
Un home de 45 anys, natural de Montsó i veí d’Amorebieta (Biscaia), va morir ahir al migdia en una col·lisió múltiple a l’N-240 al seu pas per Barbastre en la qual cinc persones més van resultar ferides greus, entre elles la seua parella. El sinistre es va produir a les 12.35 h, quan un turisme va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra una furgoneta i un camió, segons va informar la Guàrdia Civil. A conseqüència de l’impacte, el conductor del turisme va morir. La seua dona va resultar ferida greu i el seu nadó de 8 mesos va resultar il·lès. Al seu torn, els quatre ocupants d’una furgoneta, dos homes i dos dones de Tortosa, van resultar ferits greus. El camioner, d’Osca, no va patir lesions. Es va desviar el trànsit per l’A-22.