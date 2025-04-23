Organitzen un mercat per a un intercanvi de plantes a Torregrossa
En el marc de ‘Torregrossa Floreix’, estarà centrat en els esqueixos
Torregrossa serà l’escenari dissabte d’un mercat d’intercanvi d’esqueixos de plantes. Els aficionats a la botànica podran portar esqueixos de diferents varietats i canviar-los per d’altres. La iniciativa s’emmarca dins de la segona edició de Floreix Torregrossa, un cicle que organitza l’entitat Fem Llavor amb l’ajuntament que busca promocionar activitats relacionades amb la naturalesa i que alhora contribueix a millorar el municipi a nivell mediambiental.
El mateix dia està prevista una trobada dels Urban Sketchers de Lleida. Així mateix, l’historiador local Ramon Manuel Ribelles portarà a terme un recorregut per l’interior d’espais emblemàtics locals.
Floreix Torregrossa ha inclòs fins ara activitats com ara una xarrada a càrrec de Floristeria Flor de Te o un taller de replantació d’espècies aromàtiques a càrrec dels alumnes del cicle mitjà de l’escola de Primària La Bassa.
Per finalitzar el cicle, el dia 4 de maig es portarà a terme una exposició, que coincidirà amb la clausura de la Primavera Cultural que ha organitzat el consistori.