Rescatats cinc esquiadors, un d'ells lleidatà, en una zona d’allaus a Bielsa
Durant les vacances de Setmana Santa la Guàrdia Civil d’Osca ha fet fins a disset rescats de muntanya al Pirineu
Efectius del Greim de la Guardia Civil de Muntanya, la Unitat Aèria d’Osca i un metge del 061 van rescatar dilluns un grup de cinc esquiadors, entre ells un jove de Lleida, que no van poder continuar el seu descens per les allaus en els pendents al pic de Robinyera, a Bielsa.
Després de sobrevolar la zona i ser localitzats il·lesos, van ser evacuats i traslladat a l’aeronau en dos viatges, cap a una pista on es trobava el seu vehicle particular. Es tracta de cinc joves, entre 21 i 24 anys d’edat, veïns de Barcelona i Lleida. Durant les vacances de Setmana Santa la Guàrdia Civil d’Osca ha fet fins a disset rescats de muntanya al Pirineu.