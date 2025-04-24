Les Borges retrà homenatge a set víctimes del nazisme
Instal·larà set Stolpersteine i l’Espluga reconeix dos figures rellevants del poble
L’ajuntament de les Borges Blanques retrà homenatge el proper 25 de maig als veïns de la localitat que van ser deportats als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Està prevista la instal·lació de Stolpersteine, coneguts com les llambordes de la memòria, davant dels habitatges on residien aquestes persones abans de l’exili o la deportació. El consistori ha fet una crida pública per localitzar familiars, amics o persones pròximes als deportats. L’objectiu és implicar-los en l’acte i recuperar de forma conjunta tant la seua memòria personal com la rellevància històrica. Així, ha habilitat un telèfon de contacte (973140874) i una adreça electrònica (cultura@lesborgesblanques.cat) en què poder proporcionar la informació.
L’homenatge estarà dedicat a set veïns de les Borges que van patir la deportació a camps nazis: Miquel Alguilar Bru, Benvingut Andreu Solars, Marcel·lí Pere Boldú Corbella, Josep Boldú Segarra, Amadeu Agustí Pons Companys, Agustí Prunera Mur i Joan Esteve Llussà. Aquesta iniciativa busca preservar la memòria històrica local i reconèixer el sofriment d’aquests veïns.
D’altra banda, el Castell de l’Espluga Calba acollirà aquest dissabte dia 26 una presentació i una col·loqui sobre la trajectòria professional del mestre Josep Civit Vallverdú, natural d’aquesta localitat de les Garrigues i conegut com “el mestre que va prometre la llibertat”. L’acte girarà entorn del llibre Albor, la veu dels nens i nenes de Súria en el temps de la guerra, que recull testimonis dels seus antics alumnes. La taula de diàleg inclourà la lectura de fragments del llibre juntament amb testimonis directes dels que van ser alumnes del mestre Civit.
Aquest encontre servirà com a fil conductor per explicar el moviment de l’equip docent durant la Segona República, que va intentar modernitzar el sistema educatiu espanyol en aquella època.
A més, el 10 de maig, es presentarà a la sala d’actes del Castell de l’Espluga el llibre El Complot de Garraf (1925), de Joan Crexell. Un acte que servirà també com a homenatge a Deogràcies Civit Vallverdú, també de l’Espluga Calba i germà de Josep Civit Vallverdú. Aquest acte està organitzat per una comissió dedicada a commemorar el centenari del Complot de Garraf.