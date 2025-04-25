SUBMINISTRAMENT
Àger, sense electricitat per a tots
Veïns i ajuntament denuncien reiterades apagades durant la Setmana Santa. Adverteixen que la xarxa elèctrica és insuficient i lamenten la falta d’inversió d’Eléctrica del Montsec
El que havia de ser una Setmana Santa de celebració i activitat turística intensa es va convertir en un calvari per a la meitat dels veïns d’Àger. Des de dimecres passat fins dissabte, la localitat va patir constants talls de llum que van alterar l’activitat de més d’un centenar dels veïns del nucli antic, així com els allotjaments rurals d’aquesta zona. Les apagades es van concentrar a partir de dimecres i, principalment, a partir de les vuit i les nou del vespre, moment en què el consum elèctric assolia els pics màxims.
“Es van arribar a registrar fins a tres o quatre talls de subministrament en un parell d’hores cada dia. Alguns duraven poc i d’altres passaven dels 30 minuts”, va explicar Montse Graells, que regenta un allotjament turístic al nucli antic.
Un dels moments crítics va ser la nit del divendres Sant, quan se celebrava la processó dels Armats i la missa posterior. “El centre del poble es va quedar a les fosques i també l’església. Els assistents van haver d’esperar que tornés la llum per continuar amb la cerimònia”, va explicar l’edil d’Obres i Energia, Jordi Cortasa.
Va afirmar que la infraestructura elèctrica no està dimensionada per assumir el notable increment de població que rep Àger en períodes de vacances i va lamentar la falta de manteniment de la companyia Eléctrica del Montsec al poble. També els veïns van mostrar la seua indignació davant d’una situació que consideren “insostenible”.
L’alcaldessa, Mireia Burgés, va apuntar que la situació també danya el poble. “Els visitants venen buscant comoditat, no incertesa i foscor”, va dir. Des del consistori van demanar una solució immediata per evitar que es repeteixi la situació i en períodes vacacionals.
“Demanem que els organismes pertinents actuïn o, altrament, organitzarem accions contundents de protesta”, van explicar. L’últim any, van dir que han treballat per trobar una sortida a la mala gestió d’Eléctrica del Montsec. “Continuem vivint despropòsits i molts dels afectats ja no reben ni els rebuts de la llum des del novembre passat, malgrat insistir a pagar i presentar múltiples denúncies”, van explicar.
«Sense rebuts de llum 5 mesos»
“La paciència s’esgota i demanem una solució urgent i definitiva”, va explicar la Cristina, veïna d’Àger que teletreballa i a qui la companyia Eléctrica del Montsec no emet rebuts des del novembre passat. “Truques i truques, però ningú ens atén ni fan les lectures correctament, estem desesperats”, va dir. “Algú ha de posar fi a aquesta situació surrealista”, va concloure.
Demanen intervenir l’elèctrica per mala gestió i nul·la inversió
El miler de veïns afectats per la mala gestió i la nul·la inversió de la companyia Eléctrica del Montsec a Àger, les Avellanes i Santa Linya, l’EMD de Fontllonga d’Ametlla i el poble d’Alberola, a Os de Balaguer exigeixen “acabar” amb aquest “viacrucis” amb la companyia. Demanen inhabilitar la firma, que acumula multes i embargaments. Després de denúncies a l’Icaen, al ministeri per a la Transició Energètica, de parlar amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i la Generalitat, “és prioritari que s’atengui aquesta situació de desemparament”, va afirmar Jordi Cortasa. Va afegir que l’últim any s’està treballant, encara que “no és suficient i no podem continuar patint anomalies en el subministrament, rebuts de la llum inflats (amb factures de fins a 12.000 euros per dos mesos), lectures de consum incorrectes, falta de manteniment i d’atenció”. “Ningú a la companyia fa gestions per acabar amb aquesta situació, cobrar els rebuts o invertir a la xarxa”, va recalcar.