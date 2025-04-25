Solsona obrirà les piscines el 16 de juny i busca dos taquillers
L’ajuntament de Solsona ha aprovat la convocatòria de dos places de taquiller per a la pròxima temporada de bany a les piscines municipals. El termini per presentar sol·licituds estarà obert fins al 15 de maig. Es tracta d’una contractació laboral temporal, compresa entre el 16 de juny i el 31 d’agost, amb una dedicació a temps parcial de 36,5 hores setmanals. L’horari de treball serà als matins de 9 a 14.30 hores i les tardes de 14.30 a 20 hores.