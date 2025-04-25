TURISME
El turisme actiu té un impacte de 113 milions i ocupa més de 1.800 persones
Arranca la nova temporada amb l’objectiu de consolidar el rècord de més de 800.000 activitats contractades el 2024. El sector compta amb 279 empreses que ofereixen activitats de terra, aigua i aire
La demarcació de Lleida ha donat el tret de sortida a una nova temporada de turisme actiu amb l’objectiu de consolidar el rècord de més de 800.000 activitats anuals, després de tancar el 2024 amb xifres històriques tant en participació com en impacte econòmic. La presentació oficial, celebrada ahir a Llavorsí, ha posat en relleu la importància estratègica d’aquest sector, que l’any passat va generar un impacte econòmic de 112,92 milions d’euros, un 1,3% més que el 2023, i va donar feina a 1.866 persones a tota la demarcació.
Actualment, 279 empreses –218 de les quals al Pirineu– ofereixen una àmplia varietat d’activitats de terra, aigua i aire, amb el Pallars Sobirà com la comarca líder amb 62 empreses, seguida per la Val d’Aran i l’Alt Urgell. Segons l’estudi elaborat per la Càtedra de Turisme de la Universitat de Lleida, el 53,1% de les activitats contractades el 2024 van ser de terra, com trekking, senderisme, BTT o hípica; el 44,7% va correspondre a esports aquàtics, destacant el ràfting amb gairebé 200.000 serveis, i el 2,2% a activitats d’aire, com a parapent i globus aerostàtics.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar que “en aquests 39 anys des de la primera baixada de ràfting per la Noguera Pallaresa, Lleida ha construït una oferta que combina emoció, respecte per l’entorn i dinamisme econòmic”, i va subratllar el potencial transformador del sector. Per la seua part, el vicepresident de l’ens provincial, Juan Antonio Serrano, va defensar un model turístic basat en la proximitat, l’autenticitat i la sostenibilitat, assenyalant que el 73,3% dels visitants que contracten activitats de turisme actiu a Lleida són catalans, mentre que el 14% provenen de la resta d’Espanya i el 12,7% de l’estranger, la qual cosa evidencia la fortalesa del mercat de proximitat i el creixement gradual del turisme internacional.