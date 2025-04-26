El Club de Petanca d’Artesa de Segre s’estrena amb 23 socis
El Club de Petanca Artesa de Segre es va fundar el passat 15 de gener i ja compta amb 23 socis. Aspira a arribar als 50 aquest any i aquest mes d’abril ja ha organitzat el seu primer campionat obert, a fi de donar-se a conèixer. Gràcies a la col·laboració de l’ajuntament, el club disposa d’una pista al costat de les sitges, al carrer del camp de futbol, on els aficionats es reuneixen cada tarda de dilluns a divendres. Celebrarà una escola de petanca del 5 de maig al 20 de juny.