Pas inferior al baixador de la via de tren a Térmens
Substitueix el pas de servei de vianants i millora la seguretat
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) va estrenar ahir el nou pas inferior per a vianants al baixador de la línia de tren de la Pobla a Térmens. Els treballs per construir-lo han suposat una inversió de 800.000 euros i compta amb un calaix de formigó de tres metres d’ample i 2,5 d’altura, rampes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda i escales. Aquesta infraestructura, que substitueix el pas de servei de vianants que hi havia fins ara, ha inclòs una adequació dels accessos i de l’entorn del baixador de Térmens, a la zona que va des del carrer de la Sucrera fins a l’accés a l’andana. També s’ha creat una zona verda adjacent i 13 noves places d’aparcament. Els treballs han permès millorar la seguretat viària i ferroviària a la zona.
Durant l’acte, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, va destacar que “la seguretat és prioritària i el Govern continuarà invertint en la supressió de passos a nivell”.
Per la seua part, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, va destacar l’excel·lència en el servei d’FGC i la millora de les instal·lacions per fer més confortables les estacions i eliminar les barreres que puguin dificultar l’accés al tren. Al seu torn, l’alcaldessa, Concepció Cañadell, va assegurar que l’obra permet guanyar seguretat i millorar l’accessibilitat entorn de l’estació a Térmens.