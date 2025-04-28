El Club de Bitlles ja té local amb lavabo, una llarga reivindicació
L’ajuntament de Tàrrega ha finalitzat les obres de renovació de les instal·lacions del Club de Bitlles a la zona esportiva. Ara l’equipament compta amb un local amb oficina, sala de material i lavabo. Es tracta d’una llarga reivindicació del club que millorarà les condicions dels usuaris. A més, s’ha instal·lat una nova tanca de seguretat exterior i s’han portat a terme les instal·lacions elèctriques necessàries.
Els treballs han anat a càrrec de Tallers Vidal Amill SLU i han suposat una inversió de 71.973,22 euros. El regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, va destacar que “no tan sols donem resposta a una demanda històrica del club, sinó que consolidem un espai esportiu digne i modern que contribuirà a fomentar la pràctica d’aquest esport tan arrelat a Tàrrega”.
Les millores s’estrenaran el dissabte vinent 3 de maig amb la celebració de la final a 6 de Bitlles Catalanes de Lleida amb la participació dels millors equips de la província. Val a recordar que el Club de Bitlles Tàrrega es va fundar el 2004 i el 2011 va estrenar instal·lacions a la zona esportiva amb deu carrils, que ara s’han completat.