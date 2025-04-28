Denuncien que la Diputació els deu part de les subvencions de fa cinc anys
L’ajuntament dels Omells de na Gaia va denunciar que la diputació de Lleida els deu encara part de diferents subvencions atorgades durant almenys cinc anualitats. L’alcalde, Delfí Escoté, va explicar ahir que “es tracta d’uns 60.000 euros corresponents al 25% d’ajuts que ens van atorgar els anys 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024”. Escoté va lamentar que “no podem funcionar com a banc de la Diputació” i “menys sabent que som el poble més endeutat de Lleida” per una indemnització que van haver de pagar de més de mig milió d’euros per un accident.
El primer edil també va explicar que fa gairebé un mes que el carrer Nou està tallat al trànsit perquè va caure un mur i va reclamar ajuts.
En un altre ordre de coses, l’alcalde va denunciar que estan “incomunicats”. Porten un mes amb problemes de cobertura tant a Movistar com Orange. En aquest sentit, va recordar que al poble viuen moltes persones grans que estan soles.